ÖFB-Nationalteams: Training im Burgenland

Österreichs Fußball-Nationalteams sind derzeit Dauergast im Burgenland. Sowohl das Herren- als auch das Frauenteam bereiten sich derzeit auf wichtige Spiele bei uns vor. Die Frauen in Steinbrunn, die Herren in Bad Tatzmannsdorf.

Die Frauen trainieren seit Montag im Landessportzentrum VIVA in Steinbrunn. Dem Team von Trainer Dominik Thalhammer stehen wichtige Spiele in der WM-Qualifikation bevor. „Wir gehen jetzt in die Vorletzte Phase mit Spielen in Finnland und Isreal. es geht auch darum, unsere letzte Chance wahren zu können, aber zumindest wieder den zweiten Gruppenplatz hinter Spanien zu erreichen“, so Thalhammer.

In Steinbrunn konnten sich die Spielerinnen optimal auf die Verhältnisse in Finnland vorbereiten, dort wird nämlich auf Kunstrasen gespielt. Am Mittwoch reist das Team nach Helsinki, wo am Freitag um 17.00 Uhr das Spiel gegen die Finninnen beginnt.

Training in Bad Tatzmannsdorf

Während die Frauen ihr Quartier im Burgenland verlassen, kommen die Männer am Mittwochnachmittag in Bad Tatzmannsdorf erstmals nach dem Sieg gegen Deutschland wieder zusammen. Im Südburgenland findet die intensive Vorbereitung auf das Spiel am Sonntag gegen Rekord-Weltmeister Brasilien statt. Am Mittwoch gibt es für die Fans ab 17.00 Uhr ein öffentliches Training.