Weppersdorf freut sich mit Millionär

Das Burgenland ist um einen Millionär reicher: Hooman Vojdani aus Weppersdorf beantwortete in der „Millionenshow“ die letzte Frage von Armin Assinger richtig und gewann eine Million Euro. Im Dorf war das am Dienstag Gesprächsthema Nummer eins.

Der gebürtige Perser ist bereits der zweite Burgenländer, der in der ORF-Show die Million gewinnen konnte. Die erste Gewinnerin war Elfriede Awadalla im Jahr 2005. Auch wenn Vojdani in Weppersdorf zurückgezogen lebt und nur selten Kontakt zu seinen Nachbarn hat, sind die Weppersdorfer stolz auf seinen Erfolg bei der „Millionenshow“.

Freude in Weppersdorf ORF-Burgenland-Redakteurin Sabine Lentsch fragte die Weppersdorfer Dienstagfrüh, was sie zum „Millionenshow“-Gewinner aus ihrer Mitte sagen.

„Wir haben so gejubelt", erzählte Andrea Tröscher über den Moment als klar war, dass Vojdanis Antwort auf die Millionenfrage goldrichtig war. Es sei für die Weppersdorfer toll, meinte Christiane Tschida: " Jetzt sind wir wenigstens einmal berühmt.“ Vojdani selbst will seinen Gewinn in Stille genießen, er wollte kein Interview geben.