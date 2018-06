Slowake war mit Radarblockern unterwegs

Bei einer Schwerpunktkontrolle auf der Nordostautobahn A6 bei Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) hat die Polizei Montagnachmittag Radarblocker am Wagen eines 56-jährigen Slowaken entdeckt.

Die je zwei Laser- beziehungsweise Radarblocker waren an der Stoßstange angebracht. Im Inneren des Autos wurde laut Polizei außerdem ein Bedienelement entdeckt, mit dem Störsender aktiviert werden können. Der Slowake musste die Störsender an Ort und Stelle abmontieren und durfte anschließend seine Fahrt fortsetzen. Er wurde angezeigt.