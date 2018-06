Fahrer mit gefälschtem Führerschein erwischt

Die Polizei hat am Sonntagnachmittag bei einer Schwerpunktaktion beim Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) einen 47-jährigen Autolenker erwischt, der mit einem gefälschten Führerschein einreisen wollte.

Der Nigerianer gab an, diesen um 25 Euro in Nigeria gekauft zu haben. Die Fälschung wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt, berichtete die Polizei am Montag.

Bei einer am selben Tag ebenfalls bei Nickelsdorf durchgeführten Lkw-Schwerpunktkontrolle wurde bei einem 63-jährigen Lkw-Lenker festgestellt, dass dieser zwei verschiedene Fahrerkarten in Verwendung hatte. Der Ungar wollte dadurch die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten vortäuschen. Er wurde angezeigt.