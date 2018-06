Nationalteam trainiert in Bad Tatzmannsdorf

Nach dem Sieg gegen Deutschland trifft das österreichische Fußballnationalteam am kommenden Sonntag auf den nächsten hochkarätigen Gegner: Brasilien. Das österreichische Team bereitet sich im Burgenland auf das Match vor.

Die Fußball-Arena Bad Tatzmannsdorf genießt seit vielen Jahren einen ausgezeichneten Ruf. In dieser Woche holt sich das Nationalteam von Nigeria den letzten Schliff für die Weltmeisterschaft in Russland - mehr dazu in WM: Nigeria trainiert in Bad Tatzmannsdorf.

ÖFB-Teamchef Franco Foda hat seinen Schützlingen nach dem sensationellen 2:1-Sieg gegen Deutschland drei Tage frei gegeben. Am Mittwoch kommt das Nationalteam dann in Bad Tatzmannsdorf zusammen. Dort läuft dann bis Freitag die Vorbereitung auf das Testspiel gegen Rekord-Weltmeister Brasilien im Happel-Stadion.