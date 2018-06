Kammermusikfest: Mediencamp für Jugendliche

Das Kammermusikfest Lockenhaus bietet heuer erstmals während des Festivals ein „Creative Media Jugend Camp“ an. Junge Menschen bekommen dabei Einblick in die Medienarbeit und zwar von Social Media über Zeitungen, Fernsehen bis Radio.

Das Kammermusikfest Lockenhaus zählt weltweit zu den besten Festivals seiner Art. Musikerinnen und Musiker treffen einander zum Experimentieren und erarbeiten gemeinsam mit dem künstlerischen Leiter Nicolas Altstaedt direkt in Lockenhaus die Konzertprogramme.

Um junges Publikum anzusprechen, wird diesen Sommer das Projekt „Creative Media Jugend Camp“ erstmals angeboten. Jugendliche von 15 bis 24 Jahren bekommen dabei einen Einblick in die Arbeit mit unterschiedlichen Mediengattungen wie Fernsehen, Radio und Zeitungen sowie auch den richtigen Umgang mit Sozialen Medien.

Fokus auf Social Media

„Es soll für die Campteilnehmer so spannend wie möglich sein. Da ist es natürlich spannend zu lernen, wie man ein Interview oder ein Radiofeature macht“, sagt Geza Rhomberg, Geschäftsführer vom Kammermusikfest Lockenhaus. Der Fokus liegt auf den Sozialen Medien: „Das Ganze ist hauptsächlich auf Social Media ausgerichtet, weil das die Jugendlichen am meisten interessiert. Man lernt wie man bloggt und wie man eine gute Reichweite erreicht“, so Rhomberg.

Das Creative Media Jugend Camp findet in Kooperation mit dem ORF Burgenland statt. Die Jugendlichen werden engen Kontakt mit den Künstlerinnen und Künstlern haben. Die Teilnehmer werden vor Ort wohnen und mit den Künstlern zusammen essen. Rhomberg erhofft sich, dass so eine „große Gemeinschaft“ entsteht, bei der spannende Geschichten entstehen sollen. Interessierte Jugendliche können sich bis zum 1. Juli für das Camp direkt beim Kammermusikfest Lockenhaus anmelden. Das „Creative Media Jugend Camp“ in Lockenhaus läuft von 8. bis 15. Juli.