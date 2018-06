4.000 Wanderer bei der „großen Burgenland Tour“

Insgesamt 4.000 Menschen sind in den vergangenen sieben Tagen bei der „großen Burgenland Tour“ mitgegangen. Die Tour führte die Wanderer durch alle sieben Bezirke des Burgenlandes.

„7 Tage, 7 Bezirke, 7 Abenteuer“ - bereits zum fünften Mal hat der ORF Burgenland unter diesem Motto „Die große Burgenland Tour“ auf die Beine gestellt. Mehr als 4.000 Menschen sind dem Aufruf zum Mitwandern insgesamt gefolgt. Rund 20 Kilometer war eine Bezirksrunde lang, am Ende der Tour hatte Wanderanführer und ORF Burgenland-Moderator Michael Pimiskern 146 Kilometer in den Beinen. Der stärkste „Wandertag“ war Fronleichnam: An diesem Donnerstag sind mehr als 700 Teilnehmer bei der Wanderung durch den Bezirk Oberwart mit dabei gewesen. Es war zudem die heißeste Tages-Etappe mit bis zu 31 Grad.

Auch ORF Burgenland-Landesdirektor Werner Herics hat die Herausforderung angenommen und spricht von einem „vollen Erfolg“. „Die Große Burgenland Tour“ habe die beim Publikum großen Anklang gefunden. Mit einer Neuauflage im kommenden Jahr könne man rechnen.

