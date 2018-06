Unwetter: Mehr als 260 Feuerwehreinsätze

Nach den schweren Unwettern im Südburgenland hat sich die Lage in der Nacht und in der Früh entspannt. Nach Starkregen sind am Freitag Straßen und Häuser überflutet worden. Das Land verspricht den Geschädigten rasche Hilfe.

Am schlimmsten betroffen waren Teile des Bezirkes Oberwart - zum Beispiel Loipersdorf- Kitzladen und Riedlingsdorf. Insgesamt hat es im Süden laut Landesicherheitszentrale etwa 260 Einsätze gegeben, mit mehr als 500 Feuerwehrleuten. Alleine in Pinkafeld waren 4 Feuerwehren und 70 Mann im Einsatz – dies Bilanz zieht Kurt Tripaumer von der Feuerwehr Pinkafeld.

Jakob Lang

Samstagfrüh sind die Feuerwehren noch in Markt-Allhau und Wolfau im Einsatz. Dort ist der Wasserstand des Stögersbaches wieder gestiegen. Die Lage wird laut Bezirksfeuerwehr Oberwart weiter beobachtet.

Katastrophenbeihilfe angekündigt

Das Land hat den Opfern der Unwetter unterdessen rasche und unbürokratische Hilfe zugesagt. Für die Geschädigten gibt es Katastrophenbeihilfe, das haben Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) und Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) in einer Presseaussendung angekündigt.