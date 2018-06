ÖFB: Sponsorvertrag mit Burgenland verlängert

Das Burgenland ist seit 1997 Sponsor des österreichischen Fußball Nationalteams und wird es für zwei weitere Jahre bleiben. Der aktuelle Sponsorvertrag läuft mit Jahresende aus, wird aber nun wieder verlängert.

Die Ehe zwischen dem Burgenland Tourismus und dem Österreichischen Fußballbund (ÖFB) besteht seit 21 Jahren. Im Fußball-Business ist das laut ÖFB-Präsident Leo Windtner eine „Unendlichkeit“. „Wir haben hier in den letzten zwei Jahrzehnten eine solide Vertrauensbasis entwickelt. Daher ist es höchst erfreulich, dass wir heute die Fortsetzung dieser guten Partnerschaft vermelden können“, so Windtner.

Burgenland Tourismus

Positive Effekte für den Tourismus

Das Burgenland profitiere laut Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) von dieser Partnerschaft in vielerlei Hinsicht: Durch die Steigerung der Bekanntkeit, durch Werbewerte in Millionenhöhe und durch die Positionierung als Fußball Trainings-Destination. „Ich glaube, dass diese Partnerschaft dem Burgenland viel gebracht hat, weil sie mit einer entsprechenden Werbung verbunden ist. Genau das brauchen wir“, so Niessl.

Auch Tourismuslandesrat Alexander Petschnig (FPÖ) sprach von einer Partnerschaft, die sich für beide Seiten sehr positiv auswirken würde. „Wir haben rund 50.000 Übernachtungen direkt aus dem Bereich Fußball zu verzeichnen. Das sind hochwertige Nächtigungen mit entsprechenden Begleiterscheinungen, sodass wir dabei auch burgenländische Produkte wie etwa Wein vermarkten können“, so Petschnig.