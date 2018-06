Siegendorf gewinnt BFV-Cup

Im Finale des Fußball-Burgenland-Cups feierte Siegendorf am Donnerstag einen 5:0-Sieg gegen Neuberg. Beide Klubs sind in der kommenden Saison im ÖFB-Cup dabei.

Der SV Neuberg konnte im Finale in Siegendorf nur eine Halbzeit lang mithalten, zur Pause stand es 1:0 für die Hausherren. Nach Seitenwechsel drehte Siegendorf auf und feierte einen 5:0-Sieg. „Neuberg hat uns in der ersten Halbzeit alles abverlangt, wir sind geduldig geblieben“, so Siegendorf-Trainer Michael Porics. Es sei ein verdienter Sieg gewesen.

Jubel bei den Siegendorfern

Unabhängig vom Ausgang des Endspiels stand schon fest, dass beide Teams in der kommenden Saison im ÖFB-Cup dabei sein werden. Die weiteren Tickets des Burgenländischen Verbandes gehen an die beiden Regionalligaklubs Neusiedl am See und Parndorf. Dazu kommt der Cup-Fixstarter SV Mattersburg.