Saskia Jungnikl: Drei Monate als Chefredakteurin

Die Buchautorin und Journalistin Saskia Jungnikl aus Reinersdorf bei Güssing ist drei Monate Chefredakteurin der Zeitschrift „Datum“. Für Jungnikl ist es eine Rückkehr zu ihren journalistischen Wurzeln.

Saskia Jungnikl ist mit ihren 36 Jahren kein unbeschriebenes Blatt in der Journalistenszene. Ihr Handwerk hat sie vor vielen Jahren in der Redaktion von „Datum“ erlernt. Weil der aktuelle Chefredakteur Stefan Apfl in Karenz geht, übernimmt Jungnikl für drei Monate die Führung des Monatsmagazins. Knapp 100 Zeilen gilt es pro Ausgabe zu füllen und mit dem Team zu koordinieren. „Die Chance, für das ‚Datum‘ Chefredakteur zu sein und drei Monate etwas völlig Neues zu probieren - das konnte ich nicht ablehnen“, erklärt Jungnikl.

ORF

„Datum“ ist ein österreichisches Zeitungsmagazin, das monatlich erscheint. Es bringt Reportagen - Hintergrundgeschichten und Analysen - dafür wurde das Magazin sowohl in Österreich als auch international vielfach ausgezeichnet.

Nun ist die 1. Monatsausgabe unter ihrer Führung erschienen. Für sie und ihre Mannschaft ist das ein Grund zum Feiern. Stefan Apfl ist mit Jungnikl sehr zufrieden: „Sie ist eine kompetente Journalistin, die in Innenpolitik vernarrt ist. Sie hat aber auch über die Politik hinaus ein Gespür für Themen.“

Aufregend und anstregend

Den Chefsessel von Apfl übernimmt Jungnikl bis Ende August. Sie ist somit für die Ausrichtung der Themen verantwortlich. Titelthema der ersten Ausgabe ist die Entwicklung der SPÖ, weiters gibt es Reportagen und Geschichten weit über den politischen Tellerrand hinaus. „Ich habe viel gelernt. Es war aufregend und anstregend - aber das ist ja nicht schlecht“, erklärt Jungnikl.

ORF

Vor einigen Jahren hat sich Saskia Jungnikl auch als Autorin einen Namen gemacht, und zwar mit ihrem Buch „Papa hat sich erschossen“. Darin schreibt sie sehr intim über ihre Trauer, Leere und Ohnmacht nach dem Suizid ihres Vaters. „Interessanterweise haben viele Menschen etwas zu diesem Thema zu sagen, und vor allem auch kluge Dinge zu sagen“, so Jungnikl.

ORF

Saskia Jungnikl wird es auch in Zukunft als Journalistin und Autorin geben. „Ich schreibe an meinem dritten Buch, einem Roman. Ich freue mich darauf, die Zeit zu haben, zu schreiben“,kündigt Jungnikl an. Bis es soweit ist, arbeitet sie gemeinsam mit ihrem Team an den nächsten Ausgaben des Monatsmagazins „Datum“.