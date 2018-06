Liszt Festival: Start in zweiten Konzertzyklus

Morgen in einer Woche beginnt in Raiding der zweite Konzertzyklus des Liszt Festivals. Von 8. bis 17. Juni stehen insgesamt sechs Konzerte auf dem Spielplan. Einige davon sind beinahe ausverkauft.

Den Sommerzyklus des Liszt Festivals eröffnet die Schauspielerin Andrea Eckert. Sie bringt mit „Meisterklasse“ am 8. Juni eine Erfolgsproduktion des Wiener Volkstheaters nach Raiding. Sie schlüpft darin in die Rolle der Maria Callas. „Maria Callas war sicher ein Meilenstein der Musikgeschichte, und das Stück ist ein Meilenstein meiner Karriere gewesen“, so Eckert.

Laurent Ziegler

Hochkarätig besetzt ist auch der Liederabend am 9. Juni: Auf der Bühne des Lisztzentrums wird Mezzosporanistin Elisabeth Kulman auftreten, begleitet von Pianist und Intendant Eduard Kutrowatz. Am 10. Juni spielt das Ensemble „Phil Blech Wien“, das sind Musiker der Wiener Philharmoniker. Als Solist tritt der Cellist Mathias Bartholomey auf, etwa bei einem Stück von Friedrich Gulda.

Am Wochenende darauf, am 15. Juni bringt der Wiener Kammerchor Carl Orffs berühmte „Carmina Burana“ zur Aufführung. Der junge russische Pianist Boris Giltburg wird tags darauf Klavierwerke von Franz Liszt interpretieren. Beendet wird die zweite Konzertreihe des Liszt Festivals Raiding am 17. Juni, mit dem Orchester „Wiener Akademie“ unter der Leitung von Martin Haselböck.

Link: