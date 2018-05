NMS Theresianum gewinnt Schülerliga

In Eisenstadt in St. Georgen ist am Mittwoch das Schülerliga Landesfinale der Knaben ausgetragen worden. Aus 34 burgenländischen Schulen holte sich die Neue Mittelschule (NMS) Theresianum Eisenstadt den Landesmeistertitel 2018.

Im Finale kämpfte die NMS Neusiedl am See gegen die NMS Theresianum Eisenstadt um den Titel. Das Spiel verlief sehr spannend. Durch ein Eigentor ging das Theresianum Eisenstadt in Führung. Timo Marzi erhöhte mit einem Weitschuss auf 2:0.

ORF

Wie die Profis

Noch in der ersten Halbzeit gelang dem Neusiedler Philip Schweiger der Anschlusstreffer. Für Eisenstadt trafen noch einmal Marzi und auch Kapitän David Eisner. Am Ende gewann die NMS Theresianum Eisenstadt mit 4:2 und sicherte sich damit den Landesmeistertitel.

ORF

David Eisner, der Kapitän der Eisenstädter, analysierte nach dem Titelgewinn wie ein Profi: „Wir waren eigentlich die bessere Mannschaft, haben durch das 1:0 uns Selbstvertrauen geholt, das hat sich bezahlt gemacht und wir sind zufrieden, dass wir gewonnen haben, sind sehr stolz und freuen uns schon auf das Bundesfinale.“

Die NMS Theresianum Eisenstadt vertritt das Burgenland beim Schülerliga-Bundesfinale das vom 23. bis 28. Juni in Faak am See in Kärnten ausgetragen wird.

Im Spiel um Platz drei gewann das Gymnasium Oberpullendorf gegen die NMS Markt Allhau mit 8:2 und sicherte sich damit den dritten Platz.