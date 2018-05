Bieler neuer Chef der SPÖ-Pensionisten

Die außerordentliche Landeskonferenz des SPÖ-Pensionistenverbandes in Neudörfl steht im Zeichen eines Wechsels an der Spitze: Landespräsident Johann Grillenberger übergibt nach 17 Jahren sein Amt an Helmut Bieler.

Der PVÖ sei die stärkste Vertretung der älteren Generation und daher könne man selbstbewusst, nicht überheblich aber lautstark Interessen vertreten - was die Pensionen betreffe, was das Umfeld für das Leben der Pensionisten betreffe, sagte Bieler. Wenn er aus der Wirtschaft höre, dass die Pensionen nicht finanzierbar seien, dann müsse man klar darauf hinweisen, dass allein die staatliche Pension sicher sei. Alle anderen könnten sehr, sehr viel Geld verlieren und das wolle man nicht, so Bieler.

30.000 Mitglieder im Burgenland

Bei der Landeskonferenz des Pensionistenverbandes wählen 41 Delegierte die Mitglieder des Landesvorstandes für die kommenden vier Jahre. Fast jeder dritte burgenländische Pensionist ist Mitglied des Pensionistenverbandes Burgenland, der eigenen Angaben zufolge knapp 30.000 Mitglieder zählt.

