Überflutungen nach Unwetter in Pinkafeld

Rund um Pinkafeld hat ein heftiges Gewitter am Dienstagabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Durch den starken Regen kam es innerhalb von Minuten zu Überflutungen.

Zwei mächtige Gewitterzellen zogen am Dienstag über das Burgenland. In Pinkafeld ging gegen 18.00 Uhr ein schweres Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen nieder. Auch die die umliegenden Ortschaften waren betroffen.

zurück von weiter

Der Landessicherheitszentrale wurden alleine aus Pinkafeld 40 Einsätze gemeldet. Überflutete Keller mussten ausgepumpt, umgerissene Bäume entfernt, vermurte Straßen gesäubert werden. In manchen Straßen stand das Wasser fast einen halben Meter hoch.

Überschwemmung in Wiesfleck Über Facebook hat uns „Vatikano Ikrek“ ein Video vom über die Ufer tretenden Panzerbach in Wiesfleck geschickt.

Feuerwehrleute bis Mitternacht im Einsatz

Insgesamt waren 88 Feuerwehrmitglieder mit 14 Fahrzeugen im Einsatz. Weitere Einsätze gab es in den benachbarten Ortschaften Grafenschachen, Neustift an der Lafnitz, Riedlingsdorf, Schreibersdorf und Wiesfleck. Die Einsätze dauerten bis kurz vor Mitternacht. Bei der Landessicherheitszentrale wurden am Dienstag 60 Einsätze wegen der Unwetter gemeldet, einer davon aus Draßmarkt im Bezirk Oberpullendorf: Dort schlug ein Blitz in einen Trafo ein und sorgte für einen Stromausfall.

Link: