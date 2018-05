Telefonbetrüger forderte 78.000 Euro

Ein Telefonbetrüger, der sich als Kriminalbeamter ausgab, hat laut Polizei am Dienstag versucht, einer 76-Jährigen in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) 78.000 Euro zu entlocken.

Der Anrufer hatte angegeben, dass Familienangehörige der Frau einen Unfall verursacht hätten. Damit diese nicht ins Gefängnis müssten, sei eine Kaution in dieser Höhe fällig. Als die Pensionistin nach einer Rückrufnummer fragte, legte der Anrufer auf. Es kam zu keiner Geldüberweisung. Die Polizei warnt nun vor derartigen Betrugsanrufen.