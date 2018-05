EU-Budget: Burgenland könnte wieder profitieren

Das Burgenland, das derzeit Fördergeld als Übergangsregion der EU bekommt, bemüht sich schon länger darum, auch weiter Geld von der EU zu lukrieren und es sieht gut aus, wie die EU-Kommission am Dienstag signalisierte.

Die EU-Kommission will im Rahmen des nächsten Mehrjahresbudgets 2021-2027 beim Kohäsionsfonds „niemand zurücklassen“. EU-Regionalkommissarin Corina Cretu sagte am Dienstag im EU-Parlament in Straßburg, es gehe um alle Regionen. Mit flexibleren neuen Prioritäten würden alle Bürger geschützt.

Drei Kategorien

Generell bleibt es bei drei Kategorien für die Regionen. Aber es werden neue Sätze für die Strukturförderungen eingeführt. Für die weniger entwickelten Regionen soll weiter eine Grenze von 75 Prozent des Bruttonationalprodukts gelten. Für die Übergangsphase wird aber die Obergrenze von 90 auf 100 Prozent des durchschnittlichen EU-Bruttoinlandsproduktes angehoben. Damit würde auch das Burgenland wieder Geld beziehen können. Außerdem sollen grenzüberschreitende Regionalprogramme mit 9,5 Milliarden Euro gefördert werden. Auch hier will das Burgenland profitieren.

