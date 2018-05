Badewasser im Neusiedler See „ausgezeichnet“

Die Qualität des Badewassers im Neusiedler See bei Podersdorf und im Zicksee bei St. Andrä ist im am Dienstag veröffentlichten Badegewässer-Bericht der EU über die Saison 2017 wieder mit „ausgezeichnet“ bewertet worden.

Beide Badestellen waren 2013 noch als „mangelhaft“ eingestuft worden. Seit 2015 habe sich aufgrund von umfangreichen Sanierungsmaßnahmen nachhaltig eine hohe Wasserqualität etabliert, teilte das Ministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus mit. Insgesamt sei bei rund 99 Prozent der untersuchten österreichischen Gewässer eine ausgezeichnete oder gute Wasserqualität bescheinigt worden - mehr dazu in Exzellentes Zeugnis für Badeseen.

Keine Probleme in Weiden

In dem Bericht wurde auch der Neusiedler See bei Weiden erwähnt, wo im Sommer des Vorjahres wenige Tage lang ein Badeverbot aufgrund von Bakterienbelastung bestanden hatte - mehr dazu in Badeverbot in Weiden am See aufgehoben. Laut dem Bericht wurden bei weiteren Kontrollen keine Abweichungen mehr festgestellt. Die Ursache für die Belastung habe allerdings nicht festgestellt werden können - mehr dazu in Weiden: Mögliche Ursache für Badeverbot.