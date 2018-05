Burgenland will Nacht-60-er für Lkw auf A3

Das Burgenland hat beim Verkehrsministerium um eine 60-km/h-Beschränkung für Lkw im burgenländischen Abschnitt der Südostautobahn (A3) angesucht. Die Beschränkung soll laut Baudirektor Wolfgang Heckenast von 22.00 bis 5.00 Uhr gelten.

Das Schreiben sei mit dem zunehmenden Verkehr und dem Schutz der Bevölkerung begründet worden, so Heckenast. Der Verkehr auf der A3 sowie der damit einhergehende Lärm sorgen immer wieder für Proteste seitens der nahe der Autobahn gelegenen Gemeinden Großhöflein und Müllendorf (Bezirk Eisenstadt Umgebung). Zuletzt war der Fall auch Thema in der ORF-Sendung „Bürgeranwalt“ - Nächste Runde im Streit um A3-Lärm.

Die Bürgerinitiative Großhöflein hatte im Jänner per Rechtsanwaltsschreiben eine „Einhausung in Form eines Tunnels in offener Bauweise“ entlang des betroffenen Autobahnstücks gefordert - mehr dazu in A3-Tunnel: Bürgerinitiative lässt nicht locker. Die ASFIAG hatte dem aber wenige Chancen eingeräumt. Anfang Juni ist dazu auch ein Treffen zwischen der Bürgerinitiative und Verkehrslandesrat Hans Peter Doskozil (SPÖ) vorgesehen.