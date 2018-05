Citymaut stößt auf Ablehnung im Landtag

Der Vorschlag der Wiener Verkehrsstadträtin Maria Vasilakou (Die Grünen) für eine Citymaut für Einpendler beschäftigt den Landtag. SPÖ, FPÖ und ÖVP brachten am Mittwoch Anträge gegen eine solche Citymaut ein

Die ÖVP spricht von einer „Schikane“ gegen burgenländische Pendler. Der gemeinsame rot-blaue Antrag nennt die Maut „leistungsfeindlich und unsozial“ - mehr dazu auch in SPÖ und ÖVP gegen Citymaut-Pläne in Wien. Auch Wirtschaftskammer und ARBÖ im Burgenland sprechen sich gegen die geplante Maut aus - und der Bund ist ebenfalls dagegen: Die Einführung wäre „in mehrfacher Hinsicht rechtlich unzulässig“, heißt es aus dem Finanzministerium.

Höhere Einkommensgrenzen bei Wohnbauförderung

Einig waren sich am Dienstag alle Parteien bei der Neu-Regelung der Wohnbauförderung - mehr dazu auch in Parteien einig bei „Wohnbauförderung neu“. Die Anhebung der Einkommensgrenzen sei ganz wesentlich im neuen Wohnbauförderungsgesetz, sagte SPÖ-Abgeordneter Kurt Maczek. Damit solle gewährleistet sein, dass mehr Burgenländerinnen und Burgenländer in den Genuss der Wohnbauförderung kämen.

Hebel für Maßnahmen

Anlass für die Reform seien die allgemein gestiegenen Wohnkosten, sagte FPÖ-Klubobmann Geza Molnar. Man könne das große ökonomische Problem zwar hier nicht lösen, aber man habe mit der Wohnbauförderung einen Hebel in der Hand, der es sehr wohl ermögliche Maßnahmen zu treffen und genau das tue man mit dem neuen Wohnbauförderungsgesetz. Zu den Neuerungen gehört, dass es mehr Geld für die Sanierung schon bestehender Gebäude. Auch die ÖVP trägt das Paket mit. Die Volkspartei wolle auch mitgestalten, so ÖVP-Landesparteichef Thomas Steiner.

Lob für konstruktive Gespräche

Die Verhandlungsgespräche über das neue Wohnbauförderungsgesetz seien besondere gewesen, sagte Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ): „Weil sie gekennzeichnet waren von wirklich großer Kompetenz und vor allen Dingen nicht von dem Bemühen, die Gespräche abbrechen zu wollen, sondern sie konstruktiv zu Ende zu führen.“

Wohnbau sei eine wirtschaftspolitische Maßnahme, die über die Wohnbauförderung auch verstärkt eingesetzt würde, um gezielt entsprechend Maßnahmen zu setzen, sagte der parteifreie Abgeordnete Gerhard Steier. LBL-Abgeordneter Manfred Kölly betonte die Einigkeit im Landtag: „Setz’ ma uns zusammen, dann bringen wir was zusammen.“ Für die Grünen seien ökologischen Kriterien wie eine gewisse Schwerpunktverlagerung hin in Richtung Sanierung wesentlich gewesen, sagte der Abgeordnete der Grünen, Wolfgang Spitzmüller.

Beschlossen wird das neue Gesetz allerdings erst in einer der kommenden Landtagssitzungen.

