Theodor-Kery-Preise: 14 Ausgezeichnete

Am Montagabend sind die „Burgenland-Stiftung Theodor Kery“-Preise auf Burg Lockenhaus vergeben worden. In den Kategorien Kunst und Kultur, Soziales, Sport und Natur - und Geisteswissenschaften gibt es 14 Preisträgerinnen und Preisträger.

Unter den Ausgezeichneten ist unter anderem das Projekt „PrintArt“ des Künstlerdorfes Neumarkt an der Raab. Die Betreiber werden ein internationales Symposium für Druckgrafik ausrichten. Die Freude sei sehr groß und sie sei sehr, sehr stolz, dass sie den tollen Preis im Namen des Künstlerdorfes entgegennehmen könne, sagte Kulturmanagerin Petra Werkovits.

Mediale Aufmerksamkeit sucht der Verein „Mehrsprachiges Offenes Radio MORA“ mit Sitz in Oberpullendorf. In diesem Jahr gestalten Schülerinnen und Schüler und Erwachsene besondere Schwerpunkte zum Gedenkjahr 2018. Unter dem Titel „Alte Gebäude erzählen“ solle anhand von Beispielen - wie etwa die Synagoge in Kobersdorf - beleuchtet werden, wie Gebäude mit dem Schicksal von Menschen im Mittelburgenland verbunden seien, sagte Initiator Josko Vlasic.

Weitere Preise erhalten unter anderem die Autorin Theodora Bauer, der Verein Autismus Burgenland, Pro Mente, der Kunstturnverein ASKÖ Mattersburg sowie die Firma Hackl Container. Es werde immer zeitgemäß sein, Menschen auszuzeichnen, die sehr viel leisteten, die engagiert seien und die gute Taten für das Burgenland machten, sagte der Vorstandsvorsitzende der „Burgenland-Stiftung Theodor Kery“ Michael Gerbavsits. Das Preisgeld betrug insgesamt 32.000 Euro.

