Wolfgang Wagner neuer „Report“-Chef

Der Eisenstädter Wolfgang Wagner ist neuer Sendungsverantwortlicher des ORF-Magazins „Report“. Das hat ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz am Montag bekannt gegeben. Seine Karriere begann Wagner im ORF Landesstudio Burgenland.

Wagner begann als Redakteur im Landesstudio Burgenland. 1991 wechselte er nach Wien, wo er bis 1994 Innenpolitik- und Chronik-Beiträge für die „Zeit im Bild“ gestaltete. In den Jahren 1995 und 1996 war er für den ORF als Korrespondent in Berlin tätig. Von 1997 bis 1999 arbeitete Wagner als Redakteur der „ZiB 2“. Von 1999 bis 2002 moderierte er die Spätausgaben der „ZiB“ am Wochenende.

Von 2000 bis 2002 war er leitender Chef vom Dienst der „Zeit im Bild“ um 19.30 Uhr, ab 2002 arbeitete Wagner als Sendungsplaner und Chef vom Dienst der „ZiB 2“. Außerdem war er von 2004 bis 2014 Planer und Chef vom Dienst der Wahl-Sondersendungen. Seit April 2007 ist er Sendungsverantwortlicher der „ZiB 2“.

ORF

Im Oktober 2010 wurde Wagner zusätzlich zum stellvertretenden Chefredakteur des Aktuellen Dienstes bestellt. Wagner ist einer der Moderatoren der „Pressestunde“, war Mitglied des Projektteams zur Erarbeitung der Grundlagen für integriertes Arbeiten im trimedialen Newsroom und leitete die Arbeitsgruppe „Themenmanagement“.

Abseits des ORF war Wagner von 2005 bis 2015 Lehrbeauftragter an der Fachhochschule für Journalismus in Wien. An der Donauuniversität Krems ist er im Rahmen des Lehrgangs „Politische Kommunikation“ Vortragender zum Thema „Redaktionsmanagement“.

Der 50-Jährige folgt beim „Report“ Robert Wiesner, der in Pension gegangen ist.