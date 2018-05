Granate in Zurndorf entdeckt

Eine 61-jährige Frau hat vergangenen Samstag bei Grabungsarbeiten in ihrem Garten in Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See) eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.

Die Frau verständigte die Exekutive, welche daraufhin die unmittelbare Umgebung absicherte. Das Kriegsrelikt wurde schließlich vom Entminungsdienst abgeholt und entsorgt, teilte die Polizei am Montag mit.