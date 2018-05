Neuer ärztlicher Leiter im KH Eisenstadt

Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder hat einen neuen ärztlichen Leiter: Der 45-jährige Martin Wehrschütz, der seit Juni 2017 Leiter der Radiologie war, übernimmt diesen Führungsposten.

Wehrschütz absolvierte in den Jahren 1991 bis 1998 das Medizinstudium an der Karl Franzens Universität Graz und in Südafrika. Seither war er an der Medizinischen Universität Graz beschäftigt. Bis zu seinem Wechsel nach Eisenstadt war der Mediziner dort neun Jahre als Oberarzt in der Universitätsklinik für Radiologie beschäftigt.

S. Mang

Leiter der größten Krankenanstalt im Burgenland

Er freue sich auf seine neue Aufgabe, auch wenn er wisse, dass sie sehr herausfordernd sein werde, so Wehrschütz. Qualität, Effizienz und Interdisziplinarität in der Patientenversorgung seien ihm besonders wichtig. Auch die Ausbildung junger Kolleginnen und Kollegen sei ihm ein großes Anliegen. Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt ist mit seinen 420 Betten die größte Krankenanstalt und das einzige Ordensspital im Burgenland. 1.250 Menschen arbeiten im Krankenhaus Eisenstadt.