Güssing: Software-Tester gut im Geschäft

Das vor fünf Jahren in Güssing angesiedelte Software-Test-Center SQS ist auf Erfolgskurs. Gestartet wurde mit 17 Mitarbeitern, derzeit sind mehr als 60 Mitarbeiter beschäftigt. Wegen der guten Auftragslage ist ein weiterer Ausbau geplant.

SQS ist im Technologiezentrum Güssing angesiedelt und gehört dem französischen Ardrian-Konzern, der weltweit 14.000 Mitarbeiter beschäftigt. Junge und gut ausgebildete IT-Spezialisten testen diverse Software-Programme, sagte Standortleiter Christian Marx.

ORF

Auftraggeber in ganz Europa

Die Digitalisierung schreite immer weiter voran, Software und Applikationen müssten von hoher Qualität sein, so Marx. SQS sorge dafür, dass die Software, bevor sie in Betrieb gehe, auf Herz und Nieren geprüft werde. Auftraggeber seien zum Beispiel große Versicherungen und Banken in Europa, aber auch lokale Hersteller von Lichtsteuerungssystemen.

ORF

Neue Mitarbeiter gesucht

Mit der Entwicklung am Standort Güssing sei man sehr zufrieden, sagte SQS-Österreich-Geschäftsführerin Sylvia Resetarits. Man habe eine stabile Auftragslage und eine gute Auslastungssituation für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Man wolle den Standort weiter ausbauen und suche neue Mitarbeiter - vor allem im technischen Bereich. Derzeit beträgt das Durchschnittsalter der SQS-Mitarbeiter in Güssing gerade mal 25 Jahre. Der Frauenanteil liegt bei 32 Prozent.