Erntehelfer dringend gesucht

Viele Landwirte können ihre Arbeit ohne Erntehelfer nicht oder kaum bewältigen. Das gilt gerade jetzt etwa bei der Erdbeerernte, später im Herbst dann bei der Weinlese. Das Problem: Immer weniger wollen Erntehelfer arbeiten wollen.

Erntehelfer etwa aus Rumänien, Bulgarien oder Kroatien arbeiten lieber in Deutschland als in Österreich. Zwar sei der Bruttostundenlohn mit rund acht Euro plus Kost und Quartier in beiden Ländern gleich, sagt Wolf Reheis von der burgenländischen Landwirtschaftskammer aber unterm Strich bleibe Erntehelfern in Deutschland mehr, weil dort die Lohnnebenkosten günstiger seien.

Vor etwa 30 Jahren verdienten sich fast ausschließlich Burgenländerinnen und Burgenländer bei der Erdbeerernte ein Körberlgeld dazu. Dann kamen die Erntehelfer aus den Nachbarländern. Da sich die wirtschaftliche Lage bei den östlichen Nachbarn verbessert hat, kommen immer weniger als Erntehelfer nach Österreich bzw. ins Burgenland.

Drastische Folgen befürchtet

Der Erdbeerbauer Christoph Ramhofer aus Wiesen im Berzirk Mattersburg beschäftigt vorwiegend Bosnierinnen, die ihn sechs Wochen lang bei der Haupternte unterstützen. Die Frauen haben längst das Pensionsalter erreicht und Nachfolgerinnen seien trotz intensiver Suche keine in Sicht, bedauert Ramhofer.

ORF

Keine Erntehelferinnen und Erntehelfer mehr zu finden, hätte für ihn schwerwiegende Konsequenzen: „Da müsste ich drastisch mit der Fläche zurückfahren und nur mehr das pflanzen, was man selbst pflücken kann.“ „Das wäre schade, weil wir haben viele Stammkunden, die zu uns nach Wiesen kommen und die erwarten sich, dass wir eine gewisse Menge und Qualität haben und die kann man dann nicht mehr produzieren“, so Ramhofer.

Großes Problem in Niederösterreich

Besonders drastisch wirkt sich heuer der Erntehelfermangel in Niederösterreich aus. Im Marchfeld kann etwa ein Drittel des Spargels nicht gestochen werden und verrottet auf den Feldern - mehr dazu in Heimischen Landwirten fehlen 350 Erntehelfer und in Landwirtschaft fordert mehr Erntehelfer.