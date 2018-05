„Renommierte“: Zufrieden mit Jahrgang 2017

Die Renommierten Weingüter Burgenland haben am Donnerstag zu ihrer traditionellen Jahrgangspräsentation eingeladen. Geladen waren Weinjournalisten und Fachpublikum. Die 13 Weinbetriebe können mit den internationalen Topgrößen mithalten.

Bei der Fachpublikumsverkostung unter dem Motto „Die großen Rieden des Burgenlandes“ wird vor allem der neue Jahrgang verkostet. Die Zufriedenheit ist groß: „2017 war ein hervorragender Jahrgang. Es war sehr heiß, trocken und sonnig. Das ist ein Jahrgang, der uns Winzern große Freude macht“, so Kurt Feiler, Präsident der Renommierten Weingüter.

Der Verein „Renommierte Weingüter Burgenland‟ ist ein Zusammenschluss von 13 burgenländischen Top-Winzern. Gemeinsam bewirtschaften sie 370 Hektar Weingärten, pro Jahr werden mehr als zwei Millionen Flaschen produziert. Ein Drittel davon geht ins Ausland.

Zur Verkostung kommen Weinkenner, Sommeliers und Weinhändler. Manche sind auf der Suche nach neuen Weinen, andere verkosten, wie sich die Weine, aber auch deren Winzer über die Jahre hin entwickelt haben. Der Tenor der Weinkenner lautet, dass die Winzer in puncto Qualität mit den großen Weinbauregionen der Welt mithalten können.

Lob für die einheimischen Winzer

„Ich glaube sie sind sehr wettbewerbsfähig. Mir gefällt, dass die Winzer eine Gemeinschaft sind und sich gemeinsam vermarkten. Man sieht es heutzutage selten, dass sich mehrere Winzer unter einer Marke zusammentun - und sie repräsentieren damit auch eine Region“, so Sommelier Jan Spenner aus Bratislava.

Der Wettergott hat es im Vorjahr gut mit den Winzern gemeint. Mit dem Start in die heurige Saison sei man zufrieden: „So wie es jetzt ausschaut, wird es super. Die Blüte ist in vollem Gange bei uns im Mittelburgenland“, so der Deutschkreutzer Winzer Albert Gesellmann, Vizepräsident der Renommierten Weingüter. Er geht davon aus, dass Ende August geerntet werden kann.

Dennoch gebe es viel zu tun: „Es war ein wilder Start. Wir haben ziemlich viel Regen im Winter gehabt. Der März war noch kühl, der April war relativ warm. Die wichtigsten Monate sind dann der August und September, bis jetzt schaut es aber sehr gut aus“, so der Golser Winzer Paul Achs.

