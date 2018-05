Kirchen laden zur langen Nacht

Am Freitag ist „Lange Nacht der Kirchen“. An dieser österreichweiten Aktion beteiligen sich im Burgenland fast 40 evangelische und katholische Kirchen.

Die „Lange Nacht der Kirchen“ bringt im Burgenland 3.000 Stunden Programm: Vom Luther-Kabarett in Oberschützen bis zum Gospelkonzert in Eisenstadt, vom Neuen Testament auf „Weanarisch“ in Rohrbach bis zum Kindermusical in Pinkafeld. Kirche soll in dieser Nacht mit allen Sinnen erlebbar werden - daher gibt es auch zahlreiche Agapen, Kirchenführungen und ökumenische Wanderungen.

