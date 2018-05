Empfang für erfolgreiche Lehrlinge

Burgenlands Lehrlinge konnten bei der diesjährigen Lehrlingsstaatsmeisterschaft für Tourismusberufe in Salzburg neun Medaillen erringen. Mittwochabend gab es für die erfolgreichen Lehrlinge auf Einladung des Landes einen Empfang in Bad Tatzmannsdorf.

Das burgenländische Team erreichte bei der Lehrlingsstaatsmeisterschaft für Tourismus einmal Gold, sechsmal Silber und zweimal Bronze. Dafür gab es beim feierlichen Empfang des Landes im AVITA Resort in Bad Tatzmannsdorf neben kleinen Geschenken auch viel Lob - für die jungen Touristiker ebenso wie für deren Lehrbetriebe. Er sei allen Betrieben dankbar, die Lehrlinge ausbilden, sagte Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) „Speziell im Tourismus ist es wichtig, dass es gute Fachkräfte in der Zukunft gibt“, so Niessl.

Vorbilder für alle anderen

Aus Sicht von Tourismuslandesrat Alexander Petschnig (FPÖ) könnten die bei der Staatsmeisterschaft erfolgreichen Lehrlinge eine gewisse Vorbildfunktion haben, um auch andere Jugendliche für die Tourismusbranche zu begeistern. „Vielleicht sind das eben genau jene Leuchtfiguren, die man braucht, um vielleicht auf zukünftige Lehrlinge, dafür begeistern zu können, in den Tourismus zu gehen“, so Petschnig.

ORF

Die Lehrlinge konnten in den Kategorien Küche, Service und Rezeption Medaillen erringen. Gold holte der 20-jährige Matthias Hager aus Oberschützen. Er macht seine Ausbildung im AVITA Resort, wo der Empfang stattfand. Er sei glücklich darüber, dass er bei der Staatsmeisterschaft dabei gewesen war und er habe vor, auch weiterhin in der Branche zu bleiben, so Hager.