Hilfe für Vanessa: 26.183 Euro gesammelt

Die 17-jährige Vanessa Spah leidet an einer extrem seltenen, unheilbaren Krankheit. Nur Spezialisten in den USA können sie operieren. Nun konnten genug Spenden gesammelt werden, damit eine wichtige Operation finanziert werden kann.

Erst in der vergangenen Woche wurde über das Schicksal der Schülerin und ihren Hilferuf berichtet: Vanessa Spah kann seit Oktober trotz Schmerzen nicht von einem Zahnarzt behandelt werden. Hilfe könnte die junge Frau in einer Spezialklinik in den USA bekommen - mehr dazu in FOP-Patientin Vanessa Spah: Hoffen auf Hilfe.

Für die Operation in Philadephia benötigt Vanessa Spah 10.000 Euro. Mittwochnachmittag folgte jetzt eine positive Wendung: Dank zahlreicher Spender konnten über 26.000 Euro gesammelt werden. Vanessa Spah kann damit bereits Anfang Juni in die USA fliegen.

