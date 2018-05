Zahl der Eheschließungen gestiegen

Im vergangenen Jahr ist wieder mehr geheiratet worden und es wurden mehr Partnerschaften geschlossen. Gleichzeitig ist auch die Zahl Scheidungen gestiegen. Das geht aus den aktuellen Zahlen der Statistik Austria hervor.

44.981 Eheschließungen und 529 Verpartnerungen wurden 2017 in Österreich registriert. Gegenüber 2016 waren das um 0,2 Prozent mehr Ehen bzw. 10,9 Prozent mehr Verpartnerungen. Im Burgenland gaben 1.350 Männer und Frauen einander das Ja-Wort, das waren um fast acht Prozent mehr als 2016. Verpartnerungen gab es im Burgenland im Vorjahr elf.

Brautleute werden immer älter

Im Burgenland gab es den niedrigsten Anteil beiderseitiger Erst-Ehen: Nur 64,5 Prozent der beiden künftigen Ehepartner traten das erste Mal vor den Standesbeamten. Die Statistik zeigt auch, dass immer später geheiratet wird. Der burgenländische Bräutigam ist laut Statistik Austria fast 33 Jahre, die Braut etwas unter 31 Jahre alt.

Mehr Scheidungen

16.180 Ehe wurden im Vorjahr geschieden - ein Plus von 1,6 Prozent gegenüber 2016. Zugleich wurden 96 eingetragene Partnerschaften aufgelöst, um 30 oder 45,5 Prozent mehr als 2016. Die Gesamtscheidungsrate lag 2017 mit 41 Prozent etwas über dem Niveau des Jahres 2016. Im Bundesländervergleich war die Gemsamtscheidungsrate 2017 in Wien mit 47,3 Prozent am höchsten, gefolgt vom Burgenland mit 44,0 Prozent.