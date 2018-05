Fünf Verletzte bei zwei Verkehrsunfällen

Bei Verkehrsunfällen in Mönchhof (Bezirk Neusiedl am See) und Bocksdorf (Bezirk Güssing) sind am Dienstag im Burgenland fünf Menschen verletzt worden.

Ein 71-jähriger Wiener stieß auf dem Autobahnzubringer A4 bei Mönchhof mit seinem Wagen gegen den Pkw einer 70-jährigen Ungarin. Er hatte laut Polizei zu einem Überholmanöver angesetzt und konnte sich nicht mehr rechtzeitig einordnen. Die 70-Jährige war im Fahrzeug eingeklemmt worden. Sie erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Drei Autos zusammengekracht

In Bocksdorf geriet ein 21-jähriger Steirer geriet auf der B57 aus zunächst ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahn und stieß mit seinem Wagen gegen das entgegenkommende Fahrzeug einer 65-Jährigen aus dem Bezirk Güssing. Eine 26-Jährige aus dem Bezirk Oberwart konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und krachte anschließend gegen das quer auf der Fahrbahn stehende Auto der Frau.

Die beiden Lenkerinnen sowie der 63-jährige Ehemann der 65-Jährigen kamen mit leichten Blessuren davon. Der 21-Jährige landete mit seinem Pkw im Straßengraben. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen.