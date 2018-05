SV Güttenbach stellt Betrieb ein

Die Anzahl der Fußballklubs im Südburgenland schrumpft weiter. Nun hat der SV Güttenbach die Einstellung des Spielbetriebs ab der kommenden Saison beim Burgenländischen Fußballverband angemeldet.

Der SV Güttenbach wurde 1962 gegründet und hatte sportlich seine beste Zeit in der 2. Liga Süd. Zwei Eigenbauspieler schafften den Sprung in die Bundesliga: Raimund Radakovits spielte beim SC Eisenstadt, und Enrico Kulovits beim GAK, der Admira und dem SV Mattersburg. Die beiden waren auch als Funktionäre bei ihrem Stammklub tätig.

Zu wenig Spieler

Ab der nächsten Saison wird der Spielbetrieb in Güttenbach eingestellt. Zu wenig Spieler und zu wenig Funktionäre sind die Hauptgründe für den Schritt. Vor zwei Jahren gaben die Fußballer in Stinatz und vor einem Jahr in Mischendorf und Bocksdorf auf - mehr dazu in Fußball: Stinatz stellt Spielbetrieb ein.

Ein Rezept gegen das Vereinssterben könnte die Bildung von Spielgemeinschaften sein. Dafür gibt es ein aktuelles Beispiel: Der SV Stuben und der SC Bernstein werden ab der kommenden Saison die Kräfte bündeln. Der Klub wird unter dem Vereinsnamen „Spielgemenschaft Edelserpentin“ in der 2. Liga Süd spielen.