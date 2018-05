„Crazy Geese“ bauen erste Baseballhalle Österreichs

Die „Crazy Geese“ aus Rohrbach sind der einzige Baseballverein im Burgenland. Seit 25 Jahren gibt es den Club, demnächst bauen die Rohrbacher eine eigene Halle. Es handelt sich dabei um die einzige Baseballhalle Österreichs.

Die „Crazy Geese“ wollen ihre Infrastruktur erweitern. Die Baseballer brauchen im Winter eine eigene Halle, damit sie ihr Schlagtraining außerhalb der Saison von Oktober bis März trainieren können. Bisher wurden immer wieder Hallen angemietet, jetzt wollen die „Crazy Geese“ ein kleines Schmuckkästchen bauen.

„Die Fläche ist mal mit 30 x 10 Meter geplant. Es werden zwei ‚Batting Cages‘ und ein Bereich für Kraft- und Ausdauertraining reinkommen. Die Netze werden so angebracht, sodass man sie auch nach hinten schieben kann“, erklärt Obmann Thomas Soffried.

Finanzierung zu 80 Prozent fixiert

150.000 Euro soll das Projekt kosten, die Finanzierung wird dreigeteilt. Ein Drittel sei über die Gemeinde gedeckt, ein anderes Drittel über diverse Förderungen. „Wir haben über die letzten Jahre auch Einiges auf die Seite gelegt. Wir sind zu 80 Prozent fix mit der Finanzierung durch“, so Soffried.

Nicht nur die „Crazy Geese“ sollen von der multifunktionalen Trainingshalle profitieren, auch andere Baseballvereine wollen die Rohrbacher in ihren Geese-Ballpark locken. „Wir wollen das den umliegenden Vereinen Wiener Neustadt, Traiskirchen oder dem Nationalteam anbieten, damit sie dann hier auch immer in der ‚Off-Season‘ trainieren können“, so Soffried.

Geplant ist, dass die neue Halle im Winter 2019/2020 fertig ist. Die „Crazy Geese“ spielen derzeit in der Regionalliga, mit der besseren Infrastruktur möchten sich die Rohrbacher in Zukunft auch wieder an die Bundesliga herankämpfen.

