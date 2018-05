Mit „Fanny“ durch Eisenstadt

Eisenstadt bekommt mit Ende des Jahres eine vierte Stadtbuslinie. Diese vierte Linie wird „Fanny“ heißen - das ist das Ergebnis einer Onlineabstimmung.

736 Personen haben sich an der Abstimmung auf der Homepage der Stadtgemeinde beteiligt. Zur Auswahl standen zuletzt die Namen Fanny und Leopoldine. Die Wahl fiel auf Fanny in Anlehnung an Fanny Elßler, einer Tänzerin, die im 19. Jahrhundert zu Weltruhm gelangte.

Start im Dezember

Die bereits bestehenden drei Stadtbuslinien heißen Georg, Martin und Vitus, sie wurden nach den Ortspatronen der Stadtbezirke benannt. Die Planungsarbeiten für die vierte Linie laufen auf Hochtouren. Sie wird im Dezember dieses Jahr den Betrieb aufnehmen. Die Linie wird ausgehend vom Bahnhof zuerst Richtung St. Georgen geführt und dann über die Innenstadt und den Oberberg Richtung Kleinhöflein.

