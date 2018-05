Lenker raste mit 155 km/h durch Ortsgebiet

Die Polizei hat bei der Schwerpunktaktion zu Pfingsten mehrere Raser gestoppt. Im Ortsgebiet von Königsdorf und Rax (Bezirk Jennersdorf) wurden drei Raser erwischt. Diese hatten die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h um 97, 102 und 105 km/h überschritten.

Insgesamt wurden 3.750 Fahrzeuglenker kontrolliert und 1.329 Alkomattests durchgeführt. 14 Autofahrer, die mehr als 0,8 Promille Alkohol im Blut hatten, wurden aufgehalten. Den höchsten Wert wies eine 42-Jährige auf, die am Freitag mit 1,68 Promille in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Auch ein Radfahrer war alkoholisiert unterwegs. Bei ihm wurden 1,58 Promille gemessen. Im Zuge der Schwerpunktaktion wurden 1.577 Radaranzeigen, 542 sonstige Anzeigen erstattet und 587 Organstrafverfügungen ausgestellt.

Drogenlenker wird zum vierten Mal aufgehalten

In Eisenstadt entkam ein Lenker, der mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs war, nach einer Verfolgungsjagd der Polizei. Wenig später geriet er jedoch als Beifahrer eines anderen Autos in eine Kontrolle. Wie sich herausstellte, besaß der Mann keine Lenkberechtigung. In den vergangenenen Wochen war er ingesamt vier Mal unter Drogeneinfluss angehalten worden - mehr dazu in Drogenlenker flüchtet vor Polizei.

In Mattersburg war ein Motorradfahrer in einer 70er-Zone bei einem Überholvorgang um 110 km/h zu schnell unterwegs gewesen. Bei einer Kontrolle im Ortsgebiet von Stegersbach konnten die Beamten bei einem Lenker und den beiden Beifahrern Suchtmittel samt Utensilien vorfinden und sicherstellen. Es wurden daraufhin Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz erstattet.

Alkolenkerin überschlug sich

Zu einem schweren Unfall ist es zudem am Abend des Pfingstmontags gekommen. Eine 60-jährige Frau aus dem Bezirk Mattersburg war gegen 20.30 Uhr mit ihrem Pkw auf dem Zubringer S401 zur S4 in Richtung Wiener Neustadt unterwegs. Aus ungeklärter Ursache geriet sie über den Fahrbandrand hinaus und überschlug sich. Bei einer Alkoholkontrolle konnte festgestellt werden, dass die Frau alkoholisiert war.