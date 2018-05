Kinder-Charity im Zirkus

Eine besondere Idee hatte der 12-jährige Mattersburger Zirkusakrobat Stefan Dvorak. Auf seine Initiative hin hat es eine Kinder-Charity Veranstaltung mit dem Zirkus in Wiener Neustadt gegeben.

Manege frei für eine Zirkusshow der besonderen Art hieß es in Wiener Neustadt beim Zirkus Pikard. Bei der Charity Veranstaltung „Kids for Kids“ treten ausschließlich Kinder und Jugendliche für den guten Zweck auf. Unter den Artisten finden sich Amateure, aber auch Akrobaten.

Ausschnitt mit Stefan Dvorak

So richtig ins Staunen versetzt der 12-jährige Initiator Stefan Dvorak das Publikum. Tobenden Applaus gibt es auch für seine Herzensidee, anderen Kindern zu helfen. „Ich wollte immer schon so einen Zirkus machen, der in Krankenhäusern oder ähnlichem auftritt. Dann hab ich mit dem Zirkusdirektor gesprochen und dann ist das entstanden“, so Dvorak.

6.000 Euro für guten Zweck

Die Zirkusfamilie fand sein soziales Engagement schlichtweg beeindruckend. Viele helfen mit. Der Reinerlös geht unter anderem an den Moki Verein Burgenland. Mit der Veranstaltung sammelte der 12-jährige Stefan Dvorak gemeinsam mit dem Zirkus rund 6.000 Euro.