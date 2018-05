Wohnen im Schloss Kittsee

Seit zehn Jahren renovieren Katharina und Gerald Strass das Schloss Kittsee und verbringen jede freie Minute damit. Ganz abgeschlossen sind die Arbeiten noch nicht, aber seit zwei Jahren bewohnt die Familie einen Teil des mächtigen Gebäudes.

Katharina und Gerald Strass erfüllten sich ihren Traum vom Wohnen im Schloss. Seit 2008 renovieren sie das denkmalgeschützte Gebäude in Kittsee. Seit zwei Jahren können sie mit ihren beiden Kindern darin wohnen. In die aus dem 13. Jahrhundert stammenden Mauern wurden unter anderem eine moderne Küche und eine Holzheizung eingebaut.

„Es ist ein Privileg für uns hier wohnen zu dürfen. Es ist zum einen der Platz und auch für Kinder ist es wunderbar, wenn sie so aufwachsen dürfen. Das Abschleppen beim Einkaufen geht schon. Aber es kann uns keiner hineinschauen. Es ist abgeschottet und sehr ruhig“, so Katharina Strass.

Renovierung in Eigenregie

Gerald Strass ist ein aus Wien zugezogener Juwelier und ein begabter Heimwerker. Er erledigt einen Großteil der Renovierung in Eigenregie und mit Hilfe von Freunden. Altes Baumaterial findet er oft im Internet. „Man muss teilweise schneller sein als Firmen, die auch Altbaustoffe aufkaufen. Meist gibt es die Altbaustoffe nicht in den großen Mengen, die ich hier benötige“, so Strass. Hin und wieder bereut er, dass er diese gewaltge Arbeit begonnen hat. Was am meisten nervt ist das Schutträumen.

Kleinere Arbeiten dauern noch an

Die großen Renovierungsarbeiten sind erledigt. Die vielen Kleinigkeiten werden das Ehepaar aber noch einige Jahre beschäftigen. Die Schlossherrin nimmt das Leben auf der Baustelle gelassen. „Langweilig wird uns nicht mit einem Wort. Es ist eine neverending Story bei so einem Projekt. Aber wir freuen uns darauf und können damit gut leben“, sagte Katharina Strass.

Der Schlossherr hat endlich Raum für seine Sammlung alter Radios. Rund 500 Stück trug er bisher zusammen. Früher reparierte Gerald Strass sie auch. Jetzt findet er nur hin und wieder Zeit, sie abzustauben. Seine Arbeitskraft wird auf der Baustelle benötigt.