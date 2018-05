Leithaberg-Radmarathon: 640 Teilnehmer

Der Leithaberg-Radmarathon ist einer der größten Radsportevents im Burgenland. Am Sonntag sind 640 Teilnehmer an den Start gegangen sind. In dem großen Starterfeld ist vom Amateuer bis zum Profi alles vertreten gewesen.

Die Aufgabe: 80 oder 120 Kilometer rund ums Leithagebirge fahren. Beim Start war es eng, weil hunderte Teilnehmer gleichzeitig die Startlinie überqueren. 640 Starter bedeuteten neuen Rekord. Die Strecke führte von Purbach nach Donnerskirchen und von dort Richtung Niederösterreich zur Bergwertung. Zum ersten Mal wurde diese gemessen und sie hatte es in sich.

ORF

ORF

Die Schnellsten absolvierten die 80 Kilometer in knapp zwei Stunden, sogar für frühere Leistungssportler wurden diese zur Herausforderung. „Es wird immer schwieriger. Mit zunehmenden Alter gehört doch mehr trainiert. Es ist eine super Veranstaltung. Ich komme immer wieder gerne her und es macht Spass hier zu fahren“, sagte Ex-Radprofi Michi Knopf. „Ich bin ja nimmer so trainiert, da sind 80 Kilometer schon lange. Früher bin ich 200 Kilometer gefahren und jetzt bin ich froh, dass ich schon hier beim Zeltfest bin“, so Ex-Radprofi Rene Haselbacher.

ORF

Samuel Appeltauer gewann

Die Fahrer hatten nicht die Zeit die wunderbare Landschaft zu genießen, mit unglaublichem Tempo bewältigten sie das Rennen. Am Ende gewann Radprofi Samuel Appeltauer vom Team Hillinger. „Ich bin zum ersten Mal gefahren. Es hat mir gut gefallen. Ich war eigentlich eingeteilt für Leo Hillinger, damit er gewinnt, aber es hat sich dann anders ergeben“, so Appeltauer.

„Ich bin in meiner Altersklasse erster, insgesamt bin ich vierter geworden. Ich habe mich super vorbereitet, habe eine Woche nichts getrunken, aber leider sind die drei ausgerissen“, meinte Hillinger. Der 16. Leithaberg-Marathon war ein voller Erfolg, für die Fahrer gab es nach getaner Arbeit eine gute Stärkung.