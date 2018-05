Bürgermeister von Grafenschachen gestorben

Überraschend ist am Sonntag der Bürgermeister von Grafenschachen, Richard Loidl (SPÖ), gestorben. Loidl ist seit 1997 der Ortschef von Grafenschachen gewesen.

Loidl verstarb völlig überraschend im Alter von 69 Jahren. Über die Todesursache ist aktuell noch nichts bekannt. „Mit dem Tod von Richard Loidl verliert die burgenländische Sozialdemokratie einen treuen und unglaublich engagierten Mitstreiter“, so Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ). Landesrat und SPÖ-Bezirksvorsitzender Hans Peter Doskozil, der aus dem Ortsteil Kroisegg stammt, zeigte sich vom Ableben von Loidl tief betroffen: „Richard Loidl war nicht nur ein erfolgreicher und engagierter Bürgermeister, sondern auch ein persönlicher Freund“. Niessl und Doskozil sprachen der Familie ihre Anteilnahme aus.

SPÖ

Bei der Bürgermeisterdirektwahl am 1. Oktober 2017 wurde Loidl mit 82,9 Prozent in seinem Amt bestätigt und ging damit in seine fünfte Amtsperiode- Mehr dazu in Wahl 17: Detailergebnisse aus Gemeinden und auch in Grafenschachen: Straßen als wichtiges Thema.

Erst am 6. März verstarb der Vizebürgermeister von Grafenschachen Ernst Michalek (SPÖ) überraschend nach kurzem Leiden im 49. Lebensjahr.