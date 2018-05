„Grenzenlos lesen“ in Lockenhaus

Bereits zum dritten Mal findet im Juni in Lockenhaus das Literaturfestival „Grenzenlos lesen“ statt. Das Lesefest möchte Autoren ins Mittelburgenland holen und neue Bücher präsentieren.

Es ist eine Initiative von Buchhändlerin Herta Emmer und der Literaturjournalistin Gabriele Madeja. Sie wollen renommierte und aufstrebende Autorinnen und Autoren holen und dem Publikum Einblicke in aktuelle Neuerscheinungen bieten. Heuer kommen Schreibende wie Michael Stavaric, Josef Haslinger, Zdenka Becker und Rainer Nikowitz ins Alte Kloster Lockenhaus.

„Die meisten kennen Lockenhaus durch das Musikfestival. Der Name Lockenhaus ist schon so kulturbehaftet, deshalb ist es auch gar nicht so schwer, das zu erklären und jemand herzubekommen. Die sind alle recht begeistert“, sagte Gabriele Madeja. Insgesamt werden 25 Autorinnen und Autoren in Lockenhaus auftreten - zum Literaturfest „Grenzenlos lesen“ gehört auch ein eigener Tag für Kinder und Schülerinnen und Schüler. Das Lesefest findet vom 22. bis 24. Juni statt.