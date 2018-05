Eine Tote und drei Verletzte bei Unfall

Am Samstagnachmittag um 17.25 Uhr ist es auf der B16, im Gemeindegebiet von Klingenbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung), zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei ist eine Frau ums Leben gekommen.

Ein 33-jähriger ungarischer Staatbürger fuhr gemeinsam mit seiner 42-jährigen Ehefrau und seinem 3-jährigen Sohn mit seinem Pkw auf der B16 in Fahrtrichtung Ungarn. Bei Klingenbach überholt der Mann ein vor ihm fahrendes Auto und übersieht ein entgegenkommendes Fahrzeug. Die beiden Autos prallen frontal aufeinander. Für die Lenkerin des entgegenkommenden Autos, eine 55-jährige Ungarin, kommt jede Hilfe zu spät. Durch die Wucht des Zusammenstoßes erleidet sie tödliche Verletzungen.

Die Feuerwehren Klingenbach und Zagersdorf waren mit 23 Mann im Einsatz. Ebenso vor Ort waren Polizei, Rettung und Notarzthubschrauber. Der Pkw-Lenker und seine Ehefrau wurden an der Unfallstelle versorgt und danach in die Krankenhäuser Eisenstadt und Baden gebracht. Der 3-Jährige Bub wurde mit dem Notarzthubschrauber in das SMZ-Ost geflogen. Die B16 ist fast sieben Stunden gesperrt.