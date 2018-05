Neuer FH Lehrgang für Öffentlichkeitsarbeit

Die Fachhochschule Burgenland bietet ab Herbst einen neuen Lehrgang im Bereich Öffentlichkeitsarbeit an. Der Lehrgang ist ein klassischer Weiterbildungslehrgang und ist berufsbegleitend. Am 7. Juli gibt es einen Informationstag in der FH Eisenstadt.

Um Öffentlichkeitsarbeit geht es im neuen Lehrgang „PR und Kommunikationsmanagement“. Im akademischen Lehrgang, der zwei Semester umfasst, werden die Grundlagen von Öffentlichkeitsarbeit vermittelt. Im Masterlehrgang, der insgesamt vier Semester dauert, geht es dann auch um Spezialgebiete wie Krisenkommunikation.

Laut Michael Roither von der FH Burgenland ist der Lehrgang berufsbegleitend. Voraussetzung ist die Matura. Pro Lehrgang ist eine Gruppe mit etwa 20 Studierenden geplant.

Kooperation der FH Burgenland und St. Pölten

Der Lehrgang ist die erste größere Kooperation der Fachhochschulen Burgenland und St. Pölten. Die Lehrveranstaltungen finden in Eisenstadt, St. Pölten und Wien statt.

Die Kosten: der Lehrgang, der zwei Semester dauert, kostet 4.800 Euro. Der insgesamt vier Semester umfassende Masterlehrgang kommt auf 10.600 Euro Studiengebühren. Alle Infos zum neuen Lehrgang gibt es am Informationstag der Fachhochschule Burgenland am 7. Juli in Eisenstadt.

