Auszeichnung für KRAGES-Spitäler

Die vier KRAGES-Spitäler sind von einem deutschen Qualitätsmanagement- Dienstleister geprüft und ausgezeichnet worden. Die Zertifikate sind jetzt offiziell übergeben worden.

Die Abläufe in den KRAGES-Spitälern Kittsee (Bezirk Neusiedl am See), Oberpullendorf, Güssing und Oberwart wurden bei der Prüfung unter die Lupe genommen - von der Patientenaufnahme bis zur Entlassung und Weiterversorgung. Zehn Tage waren deutsche Qualitätsmanagment-Experten in den Spitälern - mehr dazu in Gutes Zeugnis für KRAGES-Spitäler.

„Natürlich ist es eine Replik auf die Arbeit, die man gesamtheitlich gemacht hat. Im Wesentlichen sind ja die Mitarbeiter vor Ort verantwortlich, aber ich glaube es ist wichtig, gerade in einem so sensiblen Bereich wie Gesundheitsversorgung, auch die Kontrolle und den Blick von außen zu haben“, sagte Landesrat Hans Peter Doskozil (SPÖ), der für die Krankenanstaltengesellschaft zuständig ist.

„Regelmäßige Aus- und Weiterbildungen“

Die KRAGES-Spitäler wurden bereits zweimal geprüft. Es habe Verbesserungen in allen Bereichen gegeben, sagte Renate Peischl, Leiterin des Bereiches Qualitätsmanagment der KRAGES. „Wir bieten unseren Mitarbeitern regelmäßig Aus- und Weiterbildungen an. Es gibt einen sehr ausführlichen internen Aus- und Weiterbildungskatalog und die Mitarbeiter haben auch die Möglichkeit, externe Ausbildungen zu besuchen“, so Peischl.

Die nächste Prüfung der Krankenhäuser findet in drei Jahren statt.

