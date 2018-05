18.000 Euro Schaden: Betrüger festgenommen

Indem sie Notsituationen, wie Behandlungen im Krankenhaus oder dringend benötigtes Benzingeld, vortäuschten, haben Betrüger im Bezirk Güssing insgesamt rund 18.000 Euro Bargeld ergaunert. Jetzt wurden sie festgenommen.

Die drei Frauen und ein Mann waren bereits seit Oktober des Vorjahres aktiv, berichtete die Landespolizeidirektion am Donnerstag. Das Quartett wurde am Dienstag bei einer Geldübergabe von Beamten festgenommen. Die Haupttäter, ein 24-jähriger Mann und eine 29-jährige Frau, wurden in eine Justizanstalt gebracht.

Zahl der Opfer steht noch nicht fest

Die beiden anderen Frauen im Alter von 43 und 62 Jahren erhielten Anzeigen. Wie viele Personen von den vier Ungarn betrogen wurden, ist laut Polizei nicht bekannt. Es werde noch ermittelt, ob das Quartett auch in der Steiermark aktiv war.