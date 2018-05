Parfümdiebe im Südburgenland geschnappt

Die Polizei hat am Mittwoch im Bezirk Oberwart drei Verdächtige geschnappt, die es auf hochpreisige Parfüms abgesehen hatten. Das Trio wurde beim Grenzübergang Schachendorf festgenommen. Im Auto wurden Düfte im Wert von 700 Euro entdeckt.

Eine Angestellte eines Parfümeriemarktes in Unterwart hatte sich das Autokennzeichen der Verdächtigen notiert und die Polizei verständigt, nachdem sie in der Filiale mehrere leere Verpackungen entdeckt hatte. Zwei Ungarn im Alter von 20 und 30 Jahren wurden in eine Justizanstalt gebracht. Der 18-jährige Fahrer des Wagens wurde angezeigt. Im Auto des Trios wurde neben den gestohlen Parfüms auch eine geringe Menge Suchmittel entdeckt.