AK bietet Infomappe für Lehrlinge an

Seit Jahresanfang bietet die Arbeiterkammer Burgenland ein neues Service für Jugendliche die eine Lehre beginnen. Diese können sich in den AK-Bezirksstellen eine Lehrlingsmappe abholen, die auch alle rechtlichen Informationen enthält.

Bisher haben sich diese neue Mappe rund 100 Jugendliche von der Arbeiterkammer AK abgeholt. Darin können sie alle relevanten Unterlagen zu ihrem Arbeitsverhältnis aufbewahren, sie finden aber auch die wichtigsten rechtlichen Informationen ganz speziell für ihren jeweiligen Lehrberuf darin.

Landesjugendreferat unterstützt Aktion

Die Mappe soll laut AK-Präsident Gerhard Michalitsch auch ein Beitrag zur Qualitätssicherung in Sachen Lehrlingsausbildung sein, weil die Lehrlinge und ihre Ausbilder überprüfen können, ob alle vorgesehenen Teile der Ausbildung erfüllt werden. Das neue Angebot der Arbeiterkammer wird vom Landesjugendreferat mit 2.000 Euro unterstützt.

ORF

Für die zuständige Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ) sei die Mappe ein Schritt, um das Image der Lehre zu verbessern. Unter Jugendlichen gebe es immer noch die Vorurteile, dass man bei einer Lehre wenig verdiene und geringe Aufstiegschancen habe. Das sei eben nicht der Fall, so Eisenkopf.

ORF

Kritik an Plänen der Bundesregierung

Auf wenig Gegenliebe stößt der Plan der Regierung, die Ausbildungsbeihilfe für Lehrlinge über 18 Jahre in überbetrieblicher Lehrausbildung zu kürzen. Die Bundesregierung plane das Ausbildungsgeld von 753 Euro monatlich auf 325 zu kürzen, also zu halbieren, sagte AK-Präsident Gerhard Michalitsch. Das könne man so nicht tolerieren, denn da würden zwei Klassen von Lehrlingen geschaffen. Solche Maßnahmen seien auch in Zeiten des Fachkräftemangels kein gutes Signal, so Michalitsch.

Links: