Verladebahnhof: Land aufseiten von Parndorf

Die von der Bundesregierung geplante Verlängerung der Breitspurbahn mit einem möglichen Verladebahnhof in Parndorf sorgt weiter für Aufgregung. Die Gemeinde ist gegen dieses Großprojekt. Das Land sicherte Parndorf Unterstützung zu.

Die ÖVP-FPÖ Bundesregierung hatte zuletzt angekündigt, die Verlängerung der Transsibirischen Breitspurbahn bis in den Raum Wien vorantreiben zu wollen. Für den dazu notwendigen Güter-Umladeknoten auf EU-Normalspur wurde Parndorf im Bezirk Neusiedl am See als ein möglicher Standort genannt. Dieser Bahnhof soll voraussichtlich fünf Kilometer lang und 300 Meter breit werden.

Kovacs: „Nie und nimmer“

Vom Parndorfer Bürgermeister Wolfgang Kovacs von der Liste Parndorf kam dazu am Mittwoch ein klares Nein: „Das ist etwas, da kann man nicht diskutieren, ob wir uns unserer Lebensqualität ein bisschen mehr oder weniger zerstören lassen. Die Gemeinde Parndorf werde nie und nimmer eine Zustimmung zu irgendeiner Widmung da draußen geben.“ Kovacs kritisierte auch fehlende Informationen.

Die Bürgermeister der beiden anderen Anrainergemeinden - Neudorf und Bruckneudorf - zeigten sich ebenfalls ablehnend dem Projekt gegenüber. Befürchtet wird vor allem ein starkes Verkehrsaufkommen verbunden mit erhöhter Lärm- und Feinstaubbelastung.

Niessl stellt sich hinter Gemeinden

Das Land wolle die Gemeinden unterstützen und nicht gegen diese agieren, meinte Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ). Man vertrete die Interessen der Kommunen „und ich - das sage ich auch ganz deutlich - vertrete die Interessen der Bürgerinnen und Bürger, die in der Region leben“, sagte Niessl. Der Landeshauptmann stellte klar, dass es für den Verladebahnhof eine entsprechende Widmung im Bereich der Raumplanung benötige „und ohne Gemeinde gibt es keine Widmung“. Das Land habe im Bereich des Vogel- und Umweltschutzes ebenfalls rechtliche Möglichkeiten.

Auch ÖVP gegen Projekt

Auch die Bezirks-ÖVP Neusiedl am See stellt sich gegen einen möglichen Verladebahnhof im Bezirk. Das Projekt sei zu groß für die Region, so Bezirksparteiobmann Rudolf Strommer in einer Aussendung. Die Lebensqualität in den betroffenen Gemeinden dürfe sich nicht verschlechtern.

