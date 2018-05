82-Jähriger bei Ausweichmanöver verletzt

Weil er einem Feldhasen auf einem Güterweg im Seewinkel ausweichen wollte, geriet ein 82-jähriger Mann von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Mann musste mit dem Notarztwagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr in der Nähe von Apetlon (Bezirk Neusiedl am See). Der 82-Jährige war mit seinem Auto auf einem Güterweg von Pamhagen kommend in Richtung Apetlon unterwegs. Als plötzlich ein Feldhase die Fahrbahn querte, versuchte der Mann auszuweichen, woraufhin er die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Der 82-Jährige kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Aus dem Fahrersitz geschleudert

Sein Pkw streifte dabei zwei Bäume, ein Marterl sowie einen Stromverteilerkasten, ehe es wieder auf den Rädern zum Stillstand kam. Da der Mann nicht angegurtet war, wurde er während des Überschlags aus dem Fahrersitz geschleudert. Er landete zwischen Fahrer- und Beifahrersitz und wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Mann ansprechbar. Der 82-Jährige wurde von einem Notarztwagen ins Krankenhaus gebracht. Ein durchgeführter Alko-Test verlief negativ.