Kinder- und Jugendbuchpreis vergeben

Der Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis wird seit 1955 vergeben. Die renommierte nationale Auszeichnung wurde am Dienstag im Kulturzentrum in Eisenstadt vergeben. Eine Fachjury hat aus 61 Einreichungen vier Siegertitel ausgewählt.

Egal ob Bilderbücher, Flüchtlingserinnerungen oder Jugendromane in denen es um Liebe, das Erwachsenwerden und Sexualität geht: Auch heuer wurde wieder ein bunter Mix an Werken ausgezeichnet. „Es ist ein Kunstpreis, das heißt es geht darum zu schauen, wo sind Innovationen im Bereich des Erzählens, der künstlerischen Gestaltung in Text und im Bild“, so Jurorin Heidi Lexe. Mit dem Preis sollen laut Lexe Dinge ausgezeichnet werden, die herausragen und Unterstützung brauchen, um zu den Kindern zu gelangen.

ORF

Unter den vier Preisträgern ist auch das Buch „Duhhhu? Hast du mich lieb?“ von Illustratorin Verena Ballhaus und Autorin Gabi Kreslehner. „Die sogenannte Ehre tut gut. Es ist aber auch wichtig, dass diese Preise dotiert sind, weil es Künstler nicht immer ganz einfach haben, zu überlegen“, so Künsterlin Gabi Kreslehner.

ORF

Workshops sollen Lust aufs Lesen machen

Weitere zehn Werke wurden als Lesetipps in die Kollektion 2018 aufgenommen. Darunter auch „Wir sind nett von A bis Z“ des Güssinger Autors Heinz Janisch sowie Willy Puchners Werk „Fabelhaftes Meer“. „Es ist tatsächlich auch in einem Bauernhof im Burgenland entstanden. Diese Sehnsucht nach dem Meer kennen wir alle“, erklärt Autor und Illustrator Willy Puchner.

ORF

Auch die Meinung der Jugendlichen zählt: Den Jugendjurypreis vergaben Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Kurzwiese in Eisenstadt an Martina Fuchs und Nini Spargls „Schau! Staunen mit allen Sinnen“. Rund um die Preisverleihung sollen am Mittwoch Workshops und Lesungen mit den ausgezeichneten Künstlern in burgenländischen Schulen Lust aufs Lesen, Literatur und Bücher machen.